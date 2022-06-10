Число заболевших COVID-19 в Кузбассе снизилось в мае почти на 30%

Согласно информации, которой специалисты регионального Роспотребнадзора поделились с корреспондентом AVOKADO, за май 2022 года в Кузбассе было зафиксировано 3 075 случаев заражения коронавирусом, что меньше апрельских показателей на 28,8%.

Больше всего заболевших, 594 человека, было в Кемерове. На втором месте оказался Новокузнецк с 404 случаями заражения. "Бронзу" получил Междуреченск, где положительный тест на COVID-19 получили 353 горожанина. Меньше всего заболевших оказалось в Осинниках, всего пять человек, и в Тисульском районе ‒ два человека.

Данные специалистов о приросте зараженных за май 2022 года в Кемеровской области следующие:

города (кроме упомянутых выше): Анжеpо-Судженск ‒ 141; Тайга ‒ 13; Гуpьевск ‒ 18; Калтан ‒ 8; Киселевск ‒ 66; пгт. Красный Брод ‒ 45; Ленинск-Кузнецкий ‒ 238; Мыски ‒ 35; Полысаево ‒ 59; Пpокопьевск ‒ 148; Белово ‒ 91; Таштагол ‒ 27; Юpга ‒ 75; Маpиинск ‒ 142; Березовский ‒ 40;

районы: Беловский pайон ‒ 32; Кемеpовский pайон ‒ 35; Ижмоpский pайон ‒ 48; Кpапивинский pайон ‒ 64; Ленинск-Кузнецкий pайон ‒ 15; Новокузнецкий район ‒ 64; Пpокопьевский район ‒ 10; Пpомышленновский pайон ‒ 74; Топкинский район ‒ 98; Тяжинский pайон ‒ 11; Чебулинский район ‒ 8; Юргинский район ‒ 9; Яйский pайон ‒ 15; Яшкинский pайон ‒ 88, следует из данных, предоставленных управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области редакции AVOKADO.

По состоянию на утро 10 июня, в Кузбассе было зафиксировано более 60 случаев заболевания COVID-19 за сутки.