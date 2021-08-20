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Число заболевших COVID-19 в Кузбассе приблизилось к 50 000

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В Кемеровской области зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Их общее количество с начала пандемии приблизилось к 50 000.

По данным на утро пятницы, 20 августа, диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у 182 жителей Кемеровской области. Таким образом, за время распространения COVID-19 в регионе заболели 49 906 человек.


Новые случаи обнаружены в следующих муниципалитетах:

  • Кемерово - 30,
  • Новокузнецк - 29,
  • Белово, Междуреченск и Прокопьевск - по 14,
  • Юрга - 12,
  • Ленинск-Кузнецкий - 9,
  • Осинники - 7,
  • Анжеро- Судженск, Киселевск и Мыски - по 6,
  • Калтан, Новокузнецкий МР и Прокопьевский МО - по 4,
  • Краснобродский, Полысаево, Беловский МР и Кемеровский МО - по 3,
  • Гурьевский МР, Л-К МО, Топкинский МО, Юргинский МО и Яшкинский МР - по 2,
  • Березовский-1.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом граждан достигло 47 039 (+ 184 за сутки). Умерших пациентов также стало больше. На сегодняшний день их количество составляет 1 080. Еще 1 787 жителей Кузбасса продолжают получать лечение, 11 186 - остаются под наблюдением врачей в стационарах и на дому.

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