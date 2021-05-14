Число заболевших COVID-19 в Кузбассе превысило 36 000 человек

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Областным лидером по суточной заболеваемости коронавирусом стал Кемерово.

По информации на 11:00 пятницы, 14 мая, за прошедшие сутки в Кемеровской области заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у 62 человек. Все заболевшие СOVID-19 изолированы и получают медицинскую помощь. Новые случаи заражения специалисты выявили в 17 территориях области. Больше всего зараженных за минувшие сутки обнаружили в столице Кузбасса.

Кемерово - 20, по 4 - Киселевск, Междуреченск, Осинники, по 3 - Анжеро-Судженск, Березовский, Прокопьевск, Юрга, Кемеровский МО, Промышленновский МО, Таштагольский МР, по 2 - Новокузнецк, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий МО, по 1 - Крапивинский МО, Новокузнецкий МР, Юргинский МО, — сообщили в областном штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

В целом с начала пандемии в Кемеровской области заболели 36 047 человек, из которых 34 726 выздоровели, в том числе 59 покинули медучреждения за последние сутки. Еще 691 пациент с подтвержденным СOVID-19 скончался, из них — один за минувшие 24 часа.


На сегодняшний день на лечении в Кузбассе находятся 630 больных, а 1 148 человек остаются под наблюдением.

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