Число заболевших COVID-19 увеличилось в Кузбассе за сутки

Согласно официальной информации на утро 9 декабря, в Кузбассе было выявлено 355 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заразившихся в регионе с начала пандемии увеличилось до 77 669 человек.

В муниципалитетах Кемеровской области зарегистрирован следующий суточный прирост заболевших:

Кемерово – 67, Новокузнецк – 61, Прокопьевск – 31, Белово – 28, Междуреченск – 22, Осинники – 21, Анжеро-Судженск – 18, Юрга – 16, Киселевск – 13, Калтан – 12, Мыски – 12, Березовский – 9, Новокузнецкий МР – 8, Яшкинский МО – 6, Гурьевский МО – 4, Топкинский МО – 4, Беловский МО – 3, Кемеровский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Мариинский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Юргинский МО – 2, Яйский МО – 2, Краснобродский – 1, Полысаево – 1, Тайга – 1, Ижморский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Тисульский МО – 1, Чебулинский МО – 1.

Кроме того, за минувшие сутки от последствий опасного вируса скончались пятеро кузбассовцев. Всего жертвами коронавируса стали 1 611 жителей региона. За прошедшие 24 часа выписаны 252 человека, 5 649 остаются на лечении. Кроме того, 13 651 кузбассовец находится под медицинским наблюдением.