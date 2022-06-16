Число вакансий в Кузбассе оказалось в три раза меньше количества соискателей

Согласно данным, приведенным аналитиками, прирост вакансий в Кузбассе с начала текущего года составил 10%, а резюме – 12%. При этом за месяц данные скромнее: 3% и 0% соответственно. На сегодня в регионе ищут работу 46 629 человек, при этом активны 13 555 вакансий, следует из данных сервиса hh.ru.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в январе-мае 2022 года число вакантных мест выросло на 35%. Количество же резюме увеличилось только на 5%. На одну вакансию в Кемеровской области приходится три человека, что определяется как "умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя".

Наибольшая конкуренция наблюдается среди страховщиков (показатель 7,5), студентов и начинающих специалистов (показатель 6,5), а также юристов (6,5). Меньше всего конкуренция в сферах: "домашний персонал" (показатель 0,1), "консультирование" (0,3) и "строительство, недвижимость" (0,4).