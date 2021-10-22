Число ушедших на карантин классов в школах Кузбасса увеличилось на 157%

Согласно последним данным на 21 октября, в Кузбассе 219 классов из 101 школы начали обучаться из дома, что на 157% больше, чем в начале текущего месяца. Тогда, 5 октября, на дистанционную форму занятий перешли лишь 89 классов. Помимо этого, очное обучение полностью приостановилось в двух новокузнецких школах.

Отмечается, что в случае заражения учащихся коронавирусной инфекцией учреждение получает от Роспотребнадзора предписания о дальнейших действиях и сроках карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что на изоляцию были отправлены и воспитанники детских садов. При этом власти считают, что пока вводить массовый карантин не требуется.