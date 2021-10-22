Число ушедших на карантин классов в школах Кузбасса увеличилось на 157%

0
Фото:  

В министерстве образования Кемеровской области сообщили редакции AVOKADO о текущей ситуации с заболеваемостью COVID-19 в школах региона. По сравнению с началом октября, ушедших на удаленку классов стало больше.

Согласно последним данным на 21 октября, в Кузбассе 219 классов из 101 школы начали обучаться из дома, что на 157% больше, чем в начале текущего месяца. Тогда, 5 октября, на дистанционную форму занятий перешли лишь 89 классов. Помимо этого, очное обучение полностью приостановилось в двух новокузнецких школах.


Отмечается, что в случае заражения учащихся коронавирусной инфекцией учреждение получает от Роспотребнадзора предписания о дальнейших действиях и сроках карантина.


Напомним, ранее сообщалось, что на изоляцию были отправлены и воспитанники детских садов. При этом власти считают, что пока вводить массовый карантин не требуется.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30384

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined