Число умерших за сутки кузбассовцев с COVID-19 достигло нового рекорда

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В Кемеровской области на девять человек увеличилось количество случаев смерти среди зараженных коронавирусом граждан.

Поданным на утро вторника, 25 января, на территории Кемеровской области скончались еще девять человек, у которых ранее медики выявили опасный китайский вирус. Стоит отметить, что такого высоко прироста не наблюдалось в регионе с начала пандемии. Власти раскрыли подробности по погибшим.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Она проживала в Междуреченске.
У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Тайге.
У мужчины 1951 года проживающий развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.
У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемеровском муниципальном округе.
У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы. Он проживал в Юрге.
У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Юрге.
У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Промышленновском муниципальном округе.
У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
263 пациента выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 84249 человек вылечились от коронавируса, – говорится в сообщении правительства.

Кроме того, за сутки на территории области зафиксированы новые случаи заражения. В общей сложности в Кузбассе заболели COVID-19 92 090 граждан. К настоящему моменту из этого числа выздоровели только 84 249 человека, а скончались – 1 856.

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