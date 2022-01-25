Число умерших за сутки кузбассовцев с COVID-19 достигло нового рекорда

Поданным на утро вторника, 25 января, на территории Кемеровской области скончались еще девять человек, у которых ранее медики выявили опасный китайский вирус. Стоит отметить, что такого высоко прироста не наблюдалось в регионе с начала пандемии. Власти раскрыли подробности по погибшим.

– У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Она проживала в Междуреченске.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Тайге.

У мужчины 1951 года проживающий развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемеровском муниципальном округе.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы. Он проживал в Юрге.

У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Юрге.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Промышленновском муниципальном округе.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

263 пациента выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 84249 человек вылечились от коронавируса, – говорится в сообщении правительства.

Кроме того, за сутки на территории области зафиксированы новые случаи заражения. В общей сложности в Кузбассе заболели COVID-19 92 090 граждан. К настоящему моменту из этого числа выздоровели только 84 249 человека, а скончались – 1 856.