Число умерших с начала года в Кузбассе вдвое превысило количество родившихся

Согласно данным специалистов, с января по август 2021 года в Кузбасса родились 14 570 человек, что на 2% меньше, чем в прошлом году (14 869). Как выяснилось, этот показатель оказался вдвое меньше уровня смертности: за тот же период в регионе умерли 30 096 граждан. Их количество на 19,6% больше, чем годом ранее (25 169).

Таким образом, в текущем году на территории Кемеровской области фиксируется естественная убыль населения, которая составляет 15 526 человек. В 2020 году смертность также преобладала над рождаемостью, однако убыль населения была ниже (-10 300).

Отмечается, что по этому показателю Кузбасс занимает первое место в Сибирском федеральном округе. За ним следуют Алтайский край (-14 281) и Новосибирская область (-12 306).