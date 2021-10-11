Число умерших с начала года в Кузбассе вдвое превысило количество родившихся

1
Фото:  

Аналитики Росста подсчитали уровень смертности и рождаемости в Кемеровской области по итогам восьми месяцев текущего года.

Согласно данным специалистов, с января по август 2021 года в Кузбасса родились 14 570 человек, что на 2% меньше, чем в прошлом году (14 869). Как выяснилось, этот показатель оказался вдвое меньше уровня смертности: за тот же период в регионе умерли 30 096 граждан. Их количество на 19,6% больше, чем годом ранее (25 169).


Таким образом, в текущем году на территории Кемеровской области фиксируется естественная убыль населения, которая составляет 15 526 человек. В 2020 году смертность также преобладала над рождаемостью, однако убыль населения была ниже (-10 300).


Отмечается, что по этому показателю Кузбасс занимает первое место в Сибирском федеральном округе. За ним следуют Алтайский край (-14 281) и Новосибирская область (-12 306).

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29948

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined