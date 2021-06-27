Число умерших после заражения COVID-19 в Кузбассе превысило 800

По данным на утро 27 июня, в Кузбассе с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались еще пять человек. Таким образом, с начала пандемии в области после этого заболевания скончались уже 804 человека.

- У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1926 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы, ожирения. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Полысаево.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральный нервной системы, ожирения. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии желудочно кишечного тракта. Он проживал в Мариинске,- сообщили в правительственном Telegram-канале.

За минувшие сутки медики также выявили новых зараженных. Всего в Кузбассе заразились 39 630 человек Из них 37 651 пациентов выздоровели.

Продолжают получать лечение 1 256 кузбассовцев, под наблюдением врачей в стационарах и на дому остаются еще 5 450 человек.