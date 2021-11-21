Число умерших пациентов с COVID-19 в Кузбассе снова возросло

Поданным на утро 21 ноября, в Кемеровской области скончались еще четверо человек, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. В оперативном штабе сообщили подробности.

– У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Белове, – говорится в сообщении властей.

Кроме того, за сутки на территории области зафиксированы новые случаи заражения. Всего в Кузбассе заболели COVID-19 70 975 граждан. К настоящему моменту из этого числа выздоровели 65 873 человека, а скончались – 1 541.