Число умерших пациентов с COVID-19 в Кузбассе снова возросло

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В Кемеровской области увеличилось количество случаев смерти среди зараженных коронавирусом граждан.

Поданным на утро 21 ноября, в Кемеровской области скончались еще четверо человек, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. В оперативном штабе сообщили подробности.

– У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске.
У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Прокопьевске.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Белове, – говорится в сообщении властей.

Кроме того, за сутки на территории области зафиксированы новые случаи заражения. Всего в Кузбассе заболели COVID-19 70 975 граждан. К настоящему моменту из этого числа выздоровели 65 873 человека, а скончались – 1 541.

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