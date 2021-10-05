Число умерших кузбассовцев с коронавирусом возросло

По данным властей, за прошедший день на территории Кузбасса от коронавирусной инфекции или вызванных ею осложнений скончались шестеро человек. У погибших имелись те или иные сопутствующие патологии.

– У женщины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У мужчины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком муниципальном округе.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевском муниципальном районе.

У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, хронической болезни почек, анемии. Он проживал в Кемеровском муниципальном округе.

У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, анемии. Она проживала в Юргинском муниципальном районе, – говорится в сводке за 5 октября.

Кроме того, сегодня стало известно о 164 новых выявленных случаях заражения COVID-19.

Таким образом, всего с начала пандемии в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 57 719 раз. К настоящему времени лечение получают 1 227 граждан, проживающих в регионе. Число жертв на сегодняшний день – 1 323.