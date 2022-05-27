Число укушенных клещами кузбассовцев выросло за неделю

По данным управления Роспотребнадзора по Кузбассу, за минувшую неделю к медикам обратились 3 614 человек, которые подверглись укусу клеща. При этом 706 из пострадавших – дети. На прошлой неделе число обращений было меньше на 1 594. Всего с начала сезона кровопийцы присосались к 9 440 жителям региона.

Исследованы на вирус клещевого энцефалита 6 488 клещей, в 265 из них обнаружен возбудитель. Кроме того, в 6 277 паукообразных найдены боррелии, в 355 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 346 – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

При этом, по данным медиков, зарегистрированы три случая клещевого энцефалита и девять случаев иксодового клещевого боррелиоза.