Число случаев заражения коронавирусом за сутки снова почти приблизилось к 200 в Кузбассе

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Власти разместили свежую информацию о ситуации с COVID-19 в Кемеровской области. Количество заболевших вновь увеличилось.

Согласно сведениям на 11:00 15 июля, в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 199 раз за прошедшие сутки. Лидером среди муниципалитетов по приросту зараженных стал областной центр:


Кемерово-40, Новокузнецк-31, Междуреченск-21, Юрга-12, по 10-Березовский и Мыски, по 9-Ленинск-Кузнецкий и Тайга, по 7-Крапивинский МО и Промышленновский МО, Прокопьевск-6, Осинники-5, Калтан-4, по 3-Прокопьевский МО и Яшкинский МР, по 2-Анжеро-Судженск, Киселевск, Полысаево, Беловский МР, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Новокузнецкий МР, Тисульский МР, Топкинский МО, Яйский МР, по 1-Гурьевский МР и Тяжинский МР.


Также за минувшие сутки скончались пять пациентов с выявленной инфекцией (всего 892). Сначала пандемии в Кузбассе зафиксировано 42 846 случаев заражения, из которых 39 940 закончились благополучно. Сейчас на лечении в региональных больницах находятся 1 833 человека, под наблюдением — 11 008.

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