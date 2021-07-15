Число случаев заражения коронавирусом за сутки снова почти приблизилось к 200 в Кузбассе

Согласно сведениям на 11:00 15 июля, в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 199 раз за прошедшие сутки. Лидером среди муниципалитетов по приросту зараженных стал областной центр:

Кемерово-40, Новокузнецк-31, Междуреченск-21, Юрга-12, по 10-Березовский и Мыски, по 9-Ленинск-Кузнецкий и Тайга, по 7-Крапивинский МО и Промышленновский МО, Прокопьевск-6, Осинники-5, Калтан-4, по 3-Прокопьевский МО и Яшкинский МР, по 2-Анжеро-Судженск, Киселевск, Полысаево, Беловский МР, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Новокузнецкий МР, Тисульский МР, Топкинский МО, Яйский МР, по 1-Гурьевский МР и Тяжинский МР.

Также за минувшие сутки скончались пять пациентов с выявленной инфекцией (всего 892). Сначала пандемии в Кузбассе зафиксировано 42 846 случаев заражения, из которых 39 940 закончились благополучно. Сейчас на лечении в региональных больницах находятся 1 833 человека, под наблюдением — 11 008.