Число случаев заражения коронавирусом в Кузбассе увеличилось на 180 за сутки

Согласно последним данным на утро 9 июля, в Кузбассе диагноз COVID-19 официально подтвердился еще у 180 человек. Все они распределяются по муниципалитетам следующим образом:

Кемерово – 40, Новокузнецк – 31, Междуреченск – 21, Мыски – 16, Осинники – 13, Юрга – 12, Прокопьевск – 11, Ленинск-Кузнецкий – 6, Березовский – 6, Киселевск – 5, Промышленновский МО – 4, Анжеро-Судженск – 3, Белово – 2, Гурьевский МО – 2, Кемеровский МО – 2, Тисульский МР – 2, Калтан – 1, Мариинский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1, Прокопьевский МО – 1.

Также за сутки несколько пациентов с коронавирусом не смогли пережить заражение и скончались. Всего к настоящему моменту число погибших достигло 865. За время пандемии в Кузбассе заболел 41 661 человек. За это же время 39 071 пациент выздоровел.