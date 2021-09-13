Число случаев заражения коронавирусом в Кузбассе превысило 54 000

Согласно сведениям на 13 сентября, за прошедшие 24 часа медики выявили коронавирусную инфекцию у 170 жителей шахтерского края. Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 54 077. Новые инфицированные проживают в разных муниципалитетах Кузбасса:

Новокузнецк-32, Кемерово-29, по 17-Прокопьевск и Белово, Юрга-13, Анжеро-Судженск-10, Осинники-8, Новокузнецкий МР-6, по 5-Калтан, Таштагольский МР и Яшкинский МР, по 4-Крапивинский МО и Юргинский МО, Гурьевский МР-3, по 2-Междуреченск, Мыски, Беловский МР, Прокопьевский МО и Яйский МР, по 1-Киселевск и Тайга.

Вместе с тем стало известно о гибели пятерых пациентов с ранее обнаруженным вирусом, еще 175 смогли справиться с болезнью за минувшие сутки. Теперь продолжают лечиться 1 459 человек, а под наблюдением находятся 10 382 кузбассовца.