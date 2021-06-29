Число случаев заражения COVID-19 в Кузбассе приблизилось к 40 000

По данным на утро 29 июня, за сутки в Кемеровской области коронавирусом заразились еще 159 человек. Новые случаи инфицирования распределились по 27 муниципалитетам:

Новокузнецк - 29,

Кемерово - 15,

Юрга - 14,

Междуреченск - 13,

Березовский - 11,

Мыски и Осинники - по 9,

Ленинск-Кузнецкий - 8,

Анжеро-Судженск и Белово -по 5,

Ижморский МР, Крапивинский МО, Новокузнецкий МР и Топкинский МО - по 4,

Краснобродский, Прокопьевск, Гурьевский МР, Юргинский МО и Яшкинский МР - по 3,

Калтан и Яйский МР - по 2,

Киселевск, Кемеровский МО, Мариинский МР, Прокопьевский МО, Промышленновский МО и Тисульский МР - по 1.

Помимо этого, стало известно о пациентах, которые скончались после заражения коронавирусом. К настоящему моменту их количество выросло до 814. С начала пандемии в Кузбассе заболели COVID-19 39 950 человек. К настоящему моменту 37 784 из них уже выздоровели.

На лечении остаются 1 352 пациента, еще 5 987 - находятся под наблюдением врачей на дому и в стационарах.