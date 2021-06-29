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Число случаев заражения COVID-19 в Кузбассе приблизилось к 40 000

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Медики подтвердили заражение коронавирусной инфекцией еще у почти 160 граждан. Таким образом, общее число случаев заболевания приблизилось к 40 000.

По данным на утро 29 июня, за сутки в Кемеровской области коронавирусом заразились еще 159 человек. Новые случаи инфицирования распределились по 27 муниципалитетам:

  • Новокузнецк - 29,
  • Кемерово - 15,
  • Юрга - 14,
  • Междуреченск - 13,
  • Березовский - 11,
  • Мыски и Осинники - по 9,
  • Ленинск-Кузнецкий - 8,
  • Анжеро-Судженск и Белово -по 5,
  • Ижморский МР, Крапивинский МО, Новокузнецкий МР и Топкинский МО - по 4,
  • Краснобродский, Прокопьевск, Гурьевский МР, Юргинский МО и Яшкинский МР - по 3,
  • Калтан и Яйский МР - по 2,
  • Киселевск, Кемеровский МО, Мариинский МР, Прокопьевский МО, Промышленновский МО и Тисульский МР - по 1.

Помимо этого, стало известно о пациентах, которые скончались после заражения коронавирусом. К настоящему моменту их количество выросло до 814. С начала пандемии в Кузбассе заболели COVID-19 39 950 человек. К настоящему моменту 37 784 из них уже выздоровели.


На лечении остаются 1 352 пациента, еще 5 987 - находятся под наблюдением врачей на дому и в стационарах.

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