Число пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная" достигло 126 человек

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По последним данным, количество пострадавших при смертельной аварии на беловской шахте "Листвяжная" составило 126 человек.

По данным специалистов, количество пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области в общей сложности составило 126 человек, а 51 из них погиб. Подробности рассказали в медицинских службах, передает ТАСС.


Стоит отметить, что в больнице продолжают получать лечение 63 пациентов, включая 17 горноспасателей. Амбулаторная помощь потребовалась 12 горнякам, а к текущему моменту из шахты на поверхность удалось поднять тела 11 человек, трое из которых принадлежат спасателям.


Психологи МЧС РФ продолжают оказывать помощь семьям умерших работников. 130 родственникам

предоставлена очная поддержка, еще почти 600 звонков принято по горячей линии.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что врачи прокомментировали состояние выжившего после трагедии на "Листвяжной" спасателя.

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