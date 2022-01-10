Число получивших квартиры кузбасских сирот резко сократилось

2
Фото:  

Количество детей-сирот, обеспеченных жильем в Кемеровской области, сократилось более чем на треть за год.

Согласно информации Минстроя Кузбасса, за 2020 год в регионе квартиры получили 1 005 сирот. В 2021 году эти показатели, по предварительным данным, снизились до 659. Таким образом, число обеспеченных квартирами детей-сирот уменьшилось на 34%. Сократилась и сумма освоенных средств.


Так, в 2020 году на обеспечение жильем сирот была выделена сумма в 1 679 000 000 рублей, а в 2021 – 1 900 000 000 рублей. При этом в 2021 году было освоено лишь 1 102 700 000 рублей, что меньше прежних показателей на треть. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на региональный Минстрой.


Сейчас в очереди на получение квартиры в Кузбассе стоят 12 820 детей-сирот.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32426

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined