Число получивших квартиры кузбасских сирот резко сократилось

Согласно информации Минстроя Кузбасса, за 2020 год в регионе квартиры получили 1 005 сирот. В 2021 году эти показатели, по предварительным данным, снизились до 659. Таким образом, число обеспеченных квартирами детей-сирот уменьшилось на 34%. Сократилась и сумма освоенных средств.

Так, в 2020 году на обеспечение жильем сирот была выделена сумма в 1 679 000 000 рублей, а в 2021 – 1 900 000 000 рублей. При этом в 2021 году было освоено лишь 1 102 700 000 рублей, что меньше прежних показателей на треть. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на региональный Минстрой.

Сейчас в очереди на получение квартиры в Кузбассе стоят 12 820 детей-сирот.