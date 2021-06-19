Число погибших при крушении самолета с парашютистами в Кузбассе резко увеличилось

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Стали известны некоторые подробности крушения самолета в Кемеровской области. Количество погибших увеличилось до четырех.

Как стало известно, самолет с людьми действительно поднялся в воздух с аэродрома Танай в Промышленновском районе Кузбасса. На его борту было 17 парашютистов. После взлета судно завалилось на левый борт и совершило аварийную посадку.


В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сообщили, что погибли четыре человека. Еще восемь получили ранения, передает ТАСС.


В то же время РИА "Новости" со ссылкой на свой источник пишет, что в числе погибших уже семь человек, а пострадали - 13.


Напомним, ранее сообщалось, что во время крушения погибли два человека.

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