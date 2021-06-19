Число погибших при крушении самолета с парашютистами в Кузбассе резко увеличилось

Как стало известно, самолет с людьми действительно поднялся в воздух с аэродрома Танай в Промышленновском районе Кузбасса. На его борту было 17 парашютистов. После взлета судно завалилось на левый борт и совершило аварийную посадку.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сообщили, что погибли четыре человека. Еще восемь получили ранения, передает ТАСС.

В то же время РИА "Новости" со ссылкой на свой источник пишет, что в числе погибших уже семь человек, а пострадали - 13.

Напомним, ранее сообщалось, что во время крушения погибли два человека.