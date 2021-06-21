Число погибших кузбассовцев с коронавирусом возросло за сутки

На территории Кузбасса за минувшие сутки скончались еще несколько женщин, у которых медики ранее диагностировали китайский вирус.

– У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмонияю Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Гурьевске.

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове,– говорится в сообщении кузбасского оперштаба.

Общее количество смертей от инфекции COVID-19 достигло 779. За время пандемии на землях шахтерского края коронавирусом заболели 38 682 человек, а излечиться от опасной болезни удалось

37 040.

Также выявлены десятки новых случаев заражения.