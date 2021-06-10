Число погибших кузбассовцев с коронавирусом увеличилось

0

В Кемеровской области зарегистрирована еще одна новая жертва COVID-19

За минувшие сутки в Кузбассе после заражения коронавирусом скончался еще один пациент. Таким образом, общее количество жителей региона, которые не смогли пережить заболевание COVID-19, достигло 742.

– У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове,– сообщили в кузбасском оперштабе.

Власти также рассказали о суточном приросте новых случаев заражения.


Всего с начала пандемии в Кузбассе инфекция COVOD-19 подтвердилась у 37 639 человек. Из них 36 288 пациентов выздоровели и покинули стены медицинского учреждения, а еще 609 уроженца шахтерского края продолжают получать лечение.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25932

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined