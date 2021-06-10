Число погибших кузбассовцев с коронавирусом увеличилось

За минувшие сутки в Кузбассе после заражения коронавирусом скончался еще один пациент. Таким образом, общее количество жителей региона, которые не смогли пережить заболевание COVID-19, достигло 742.

– У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове,– сообщили в кузбасском оперштабе.

Власти также рассказали о суточном приросте новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии в Кузбассе инфекция COVOD-19 подтвердилась у 37 639 человек. Из них 36 288 пациентов выздоровели и покинули стены медицинского учреждения, а еще 609 уроженца шахтерского края продолжают получать лечение.