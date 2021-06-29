Число погибших коронавирусных больных выросло в Кузбассе

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За минувшие сутки в Кемеровской области произошла новая трагедия среди пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции.

По данным на утро вторника, 29 июня, в Кузбассе зафиксированы новые смерти пациентов с выявленным диагнозом "коронавирусная инфекция".


У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Юрге.
У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Таштаголе.
У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Тайге. , озвучили подробности местные власти.

Стоит отметить, что общее число погибших по Кемеровской области достигло 814 человек. При этом суточный прирост больных за минувший день составил 159 жителей шахтерского края, в лидерах по случаям заражения оказался город Новокузнецк.


За все время пандемии китайским вирусом заразились 39 950 человек, а выздоровели и покинули лечебные палаты 37 784 бывших пациентов. Медики продолжают пристальное наблюдение за 5 987 гражданами, в больницах на лечении находятся 1 352 больных.

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