Число подписавших петицию об отмене QR-кодов в Кузбассе превысило 20 000

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Многие люди оперативно отреагировали на петицию, автор которой предложил отменить ненавистные QR-коды в Кузбассе, введенные властями в регионе для борьбы с распространением вируса COVID-19.

Количество подписавшихся под петицией об отмене QR-кодов в Кузбассе за несколько дней превысило отметку в 20 400 голосов. Все больше людей соглашаются с тем, что при посещении ТЦ и заведений общественного питания граждане не обязаны предъявлять свой "пропуск" о прохождении вакцинации от китайского вируса.


В комментариях под петицией на Change.org жители Кемеровской области выразили мнение, что соответствующее ограничение нарушает права и свободы людей.

– "Не хочу быть униженной и безправной", "Настоящая дискриминация", "Я против сегрегации", – высказались голосовавшие.

Ранее стало известно, что власти снова ужесточили коронавирусные запреты для кузбассовцев без QR-кодов. После чего кемеровский продуктовый рынок закрыл двери для посетителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Стоит отметить, что новые ограничения затронули и студентов Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, которые без прививки лишились возможности посещать пары очно. При этом в документе от властей о введении подобных запретов ничего не сказано.

Да!
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