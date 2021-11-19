Число подписавших петицию об отмене QR-кодов в Кузбассе превысило 20 000

Количество подписавшихся под петицией об отмене QR-кодов в Кузбассе за несколько дней превысило отметку в 20 400 голосов. Все больше людей соглашаются с тем, что при посещении ТЦ и заведений общественного питания граждане не обязаны предъявлять свой "пропуск" о прохождении вакцинации от китайского вируса.

В комментариях под петицией на Change.org жители Кемеровской области выразили мнение, что соответствующее ограничение нарушает права и свободы людей.

– "Не хочу быть униженной и безправной", "Настоящая дискриминация", "Я против сегрегации", – высказались голосовавшие.

Ранее стало известно, что власти снова ужесточили коронавирусные запреты для кузбассовцев без QR-кодов. После чего кемеровский продуктовый рынок закрыл двери для посетителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Стоит отметить, что новые ограничения затронули и студентов Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, которые без прививки лишились возможности посещать пары очно. При этом в документе от властей о введении подобных запретов ничего не сказано.