Число отдыхающих в Кузбассе туристов значительно выросло за год

Самыми востребованными курортами стали Шерегеш, Горная Саланга и Танай. Вместе с тем люди активно посещали Поднебесные Зубья, Шорский национальный парк, озеро Берчикуль, туркомплекс в поселке Трудармейский и прочие объекты, а также тематические мероприятия и фестивали.

В общей сложности в туристический сезон в шахтерский край приехали 508 тыс. человек, что на 22% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что с скором времени сотни школьников со всей страны отправятся в путешествие по Кемеровской области, где им будет предложено посетить культурно-исторический маршрут “Кузбасс – Кузница Победы”. В мероприятии будут участвовать десять делегаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Алтайского края, Омска, Новосибирска, Тывы, Хакасии и Томской области.