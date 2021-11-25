Число ковидных пациентов увеличилось в Кузбассе за сутки

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Власти раскрыли новые данные по суточному приросту больных коронавирусной инфекцией в Кемеровской области.

Как информируют власти шахтерского края в четверг, 25 ноября, за прошедший день в регионе количество зараженных COVID-19 выросло на 378 человек. При этом случаи инфицирования выявлены в разных муниципалитетах:


Новокузнецк – 69, Кемерово – 61, Междуреченск – 36, Прокопьевск – 24, Осинники – 23, Белово – 19, Ленинск-Кузнецкий – 17, Новокузнецкий МР – 14, Калтан – 13, Мыски – 13, Юрга – 10, Промышленновский МО – 10, Анжеро-Судженск – 9, Киселевск – 8, Гурьевский МО – 7, Топкинский МО – 7, Березовский – 5, Тайга – 5, Полысаево – 4, Яйский МО – 4, Яшкинский МО – 4, Ижморский МО – 3, Тяжинский МО – 2, Юргинский МО – 2, Краснобродский – 1, Беловский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Мариинский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Тисульский МО – 1, Чебулинский МО – 1.


Таким образом, общее число случаев заболевания составляет 72 512. Также увеличилось и количество жертв коронавируса: за минувшие сутки скончались еще трое пациентов. Продолжают получать лечение 4 084 кузбассовца, 18 938 остаются под наблюдением.

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