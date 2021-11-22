Число ковидных больных в Кузбассе увеличилось на несколько сотен за сутки

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Власти шахтерского края раскрыли актуальные данные о заболеваемости COVID-19 в регионе за последние 24 часа.

Согласно сведениям властей на 22 ноября, за прошедшие сутки заразились коронавирусной инфекцией 397 кузбассовцев. Общее число случаев заболевания достигло 71 372. Новые зараженные проживают в разных муниципалитетах региона.


Новокузнецкий городской округ - 69

Кемеровский городской округ - 58

Междуреченский городской округ - 38

Осинниковский городской округ - 27

Юргинский городской округ - 26

Беловский городской округ - 24

Мысковский городской округ -19

Прокопьевский городской округ - 17

Ленинск-Кузнецкий городской округ - 14

Калтанский городской округ - 12

Новокузнецкий муниципальный район - 9

Киселевский городской округ - 9

Мариинский муниципальный район - 9

Анжеро-Судженский городской округ - 8

Топкинский муниципальный округ - 6

Юргинский муниципальный округ - 6

Ижморский муниципальный район - 5

Тайгинский городской округ - 5

Таштагольский муниципальный район - 5

Полысаевский городской округ - 4

Беловский муниципальный район - 4

Чебулинский муниципальный округ - 4

Гурьевский муниципальный район - 3

Промышленновский муниципальный округ - 3

Яшкинский муниципальный район - 3

Прокопьевский муниципальный район - 2

Березовский городской округ - 2

Краснобродский городской округ - 2

Яйский муниципальный район - 2

Крапивинский муниципальный округ - 1

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ -1


Остаются на лечении 3 702 жителя региона. При этом за сутки пятеро не смогли пережить встречу с вирусом, а 251 человек покинул больницы, завершив терапию.

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