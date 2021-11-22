Число ковидных больных в Кузбассе увеличилось на несколько сотен за сутки

Согласно сведениям властей на 22 ноября, за прошедшие сутки заразились коронавирусной инфекцией 397 кузбассовцев. Общее число случаев заболевания достигло 71 372. Новые зараженные проживают в разных муниципалитетах региона.
Новокузнецкий городской округ - 69
Кемеровский городской округ - 58
Междуреченский городской округ - 38
Осинниковский городской округ - 27
Юргинский городской округ - 26
Беловский городской округ - 24
Мысковский городской округ -19
Прокопьевский городской округ - 17
Ленинск-Кузнецкий городской округ - 14
Калтанский городской округ - 12
Новокузнецкий муниципальный район - 9
Киселевский городской округ - 9
Мариинский муниципальный район - 9
Анжеро-Судженский городской округ - 8
Топкинский муниципальный округ - 6
Юргинский муниципальный округ - 6
Ижморский муниципальный район - 5
Тайгинский городской округ - 5
Таштагольский муниципальный район - 5
Полысаевский городской округ - 4
Беловский муниципальный район - 4
Чебулинский муниципальный округ - 4
Гурьевский муниципальный район - 3
Промышленновский муниципальный округ - 3
Яшкинский муниципальный район - 3
Прокопьевский муниципальный район - 2
Березовский городской округ - 2
Краснобродский городской округ - 2
Яйский муниципальный район - 2
Крапивинский муниципальный округ - 1
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ -1
Остаются на лечении 3 702 жителя региона. При этом за сутки пятеро не смогли пережить встречу с вирусом, а 251 человек покинул больницы, завершив терапию.
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