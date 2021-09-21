Число коронавирусных больных увеличилось за сутки в Кузбассе

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Антилидером по суточной заболеваемости COVID-19 в шахтерском крае стала южная столица Кузбасса.

Согласно сведениям властей на утро 21 сентября, врачи обнаружили 159 новых случаев заражения коронавирусом в Кемеровской области за последние сутки.


Новокузнецк-32, Кемерово-25, Междуреченск-17, Прокопьевск-13, Белово-10, по 8-Мыски и Осинники, по 7-Анжеро-Судженск и Киселевск, по 5-Калтан и Юрга, по 3-Гурьевский МР и Новокузнецкий МР, по 2-Тайга, Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО, Таштагольский МР и Яшкинский МР, по 1-Ленинск-Кузнецкий, Ижморский МР, Топкинский МО, Тяжинский МР, Чебулинский МО и Юргинский МО.


Общее количество зараженных с начала пандемии составляет 55 402 (52 804 вылечились, 1 246 погибли). Кроме того, за последние 24 часа увеличилось количество летальных случаев (пять человек). На сегодняшний день лечатся 1 352 кузбассовца с ранее выявленной инфекцией, 9 831 остается на контроле врачей. Еще 175 пациентов за минувший день смогли побороть вирус и покинули стены кузбасских больниц.

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