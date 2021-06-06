Число больных инфекцией COVID-19 выросло в Кузбассе

0
Фото:  

Кузбасские медики выявили за минувшие сутки новых больных COVID-19 и перечислили места обнаружения.

По данным оперштаба на утро воскресенья, 6 июня , в Кемеровской области обнаружили 65 новых коронавирусных больных. Территории следующие:


Кемерово – 15, Новокузнецк – 9, Междуреченск – 5, Анжеро-Судженск – 4, Мыски – 4, Юрга – 4, Промышленновский МО – 4, Белово – 2, Березовский – 2, Краснобродский – 2, Беловский МР – 2, Кемеровский МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Чебулинский МО – 2, Прокопьевск – 1, Гурьевский МО – 1, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Яйский МО – 1.

В общей сложности выписаны 36 054 человек, а за сутки за сутки 59 пациентов, получают лечение – 606, под наблюдением находятся 1 572. Кроме того, в области увеличилось количество жертв.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25788

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined