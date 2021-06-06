Число больных инфекцией COVID-19 выросло в Кузбассе

По данным оперштаба на утро воскресенья, 6 июня , в Кемеровской области обнаружили 65 новых коронавирусных больных. Территории следующие:
Кемерово – 15, Новокузнецк – 9, Междуреченск – 5, Анжеро-Судженск – 4, Мыски – 4, Юрга – 4, Промышленновский МО – 4, Белово – 2, Березовский – 2, Краснобродский – 2, Беловский МР – 2, Кемеровский МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Чебулинский МО – 2, Прокопьевск – 1, Гурьевский МО – 1, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Яйский МО – 1.
В общей сложности выписаны 36 054 человек, а за сутки за сутки 59 пациентов, получают лечение – 606, под наблюдением находятся 1 572. Кроме того, в области увеличилось количество жертв.
Загрузка комментариев