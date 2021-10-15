Число автобусов увеличится на популярном маршруте после жалобы кемеровчан

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Жители кузбасской столицы оказались недовольны обслуживанием одного из востребованных городских маршрутов. После их жалобы в соцсетях власти сообщили о грядущих изменениях.

Как заметили кемеровчане, на маршрут №23 "ост. Училище №77 - ост. ж/д вокзал", соединяющий Рудничный и Центральный районы города, было выставлено 15 новых автобусов, однако на самом деле на линию выходит примерно половина из них.


В городской администрации в ответ на это заявили, что уже с 16 октября на данном маршруте будет введено новое расписание, а также увеличится выпуск единиц транспорта. Как уточняется, по будням будут работать 11 автобусов, а в выходные - по 8.


Помимо этого, власти напомнили о других маршрутах, которые курсируют с одного берега Томи на другой: №40т, №127, №127т, №156, №163э, №179э, №182э, №197э и трамвайный маршрут №10.


По данным администрации, исходя из уровня пассажиропотока число рейсов в данном направлении является достаточным.

Да!
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