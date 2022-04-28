Чиновницы из кузбасского города не вышли на работу после инцидента

Ранее в Сети житель Киселевска рассказал, что якобы между двумя чиновницами из Киселевска произошла драка. По неподтвержденной информации, автор написал, что их отстранили от работы на 10 дней.

За подробностями об инциденте журналист VSE42.Ru. обратился в местную администрацию. Там рассказали, что драки не было, произошел разговор на повышенных тонах по рабочим вопросам.

– Был рабочий момент с повышением голосов в помещении администрации, – сказал пресс-секретарь.

Однако сегодня, 28 апреля, участниц конфликта на рабочем месте не оказалось. Подлинная причина неизвестна.