Чиновники стали фигурантами уголовного дела по факту обрушения в жилом доме в Прокопьевске

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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ряда должностных лиц, чье игнорирование обязанностей привело к обрушению части жилого дома в Прокопьевске.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Прокопьевска своих обязанностей.


По данным следствия, в прошлом году жители многоквартирного дома провели независимую экспертизу. Выяснилось, что здание аварийно на 76,2% — это делает его непригодным для проживания. Тем не менее ничего для решения проблемы предпринято не было.

– Должностные лица администрации мер к признанию здания аварийным и непригодным для проживания, переселению жильцов и последующему сносу не предприняли, хотя им достоверно было известно, что жильцы дома могут быть подвержены опасности в случае его обрушения, – сообщили в областном СУ СКР.

На текущий момент изымается документацию на дом, назначена судебно-техническая экспертиза.


15 апреля в Прокопьевске обрушилась стена жилого дома, после чего СК начал доследственную проверку, затем обвалом заинтересовался глава следкома Бастрыкин.

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