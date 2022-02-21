Чиновники отказали противникам строительства ГЭС в очном присутствии на публичных слушаниях

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Активисты, выступающие против строительства Крапивинской ГЭС, не смогли попасть в здание, где проходили публичные слушания.

Сегодня, 21 февраля, в селе Большая Талда Прокопьевского муниципального округа состоялись публичные слушания по проекту достройки гидроэлектростанции. Начало мероприятия было назначено на 11:00, однако прибывшие на место за час до этого представители общественности в здание попасть не смогли, так этому воспрепятствовали чиновники и полиция, пишет "Тайга.инфо". В частности, женщина, которая так и не представилась.

— Мы не можем сейчас вас уже принять, потому что свободных мест в зале уже нет. Время 10:00. Я понимаю, что вы приехали за час до слушаний, просто кто-то приехал еще раньше. Мы можем обеспечить вам доступ в дистанционном формате, — заявила она, по словам активистов.

Противники строительства ГЭС получили ссылку на видеоконференцию, однако не все смогли туда попасть. Активисты написали заявление в полицию.


Напомним, что кузбассовцы создали петицию против достройки ГЭС. Аман Тулеев высказался об опасности запуска проекта для экологической ситуации в регионе.

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