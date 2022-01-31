Чиновникам придется ремонтировать дорогу в кузбасском городе после суда

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Суд обязал администрацию одного из муниципалитетов Кемеровской области провести ремонт на проблемном участке дороги.

Соответствующее требование было направлено в Мариинский суд в ноябре 2021 года после того, как в СМИ появились сообщения о жителях, которым пришлось самостоятельно латать ямы в дороге, ведущей к школе №7. После проверки, которая выявила многочисленные дефекты на обозначенном участке, главе местной администрации было внесено представление об устранении нарушений. Однако в ответ правоохранителям сообщили, что денег на данные работы ‒ стоимость ремонта составила бы около четырех млн рублей ‒ в бюджете нет.

"В связи с тем, что установленные проверкой факты бездействия администрации напрямую затрагивают публичные права и свободы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, посещающих образовательное учреждение и использующих для передвижения проблемный участок автомобильной дороги, прокурор обратился в суд с исковыми требованиями", ‒ сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

Суд, несмотря на заявления ответчика об отсутствии денег на ремонт, иск удовлетворил. Работы должны будут выполнить в срок до 1 ноября 2022 года.

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