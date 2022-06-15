Чиновник ЖКХ в Кузбассе стал фигурантом дела о мошенничестве

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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия в Кемеровской области.

В ходе проверки одного из муниципальных предприятий ЖКХ в Мысках был выявлен факт мошенничества. Руководитель предприятия оформил на должность мастера свою жену, при этом необходимой квалификации женщина не имела и к исполнению обязанностей не приступала. Однако заработная плата ей выплачивалась каждый месяц.

‒ Таким образом за период с июня 2021 года по апрель 2022 года ей были перечислены более 290 тыс. рублей, ‒ сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

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