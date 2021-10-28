Чиновник заявил о вреде печного отопления для экологической ситуации в Кузбассе

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Заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов рассказал о загрязнении воздуха печным дымом.

Замгубернатора заявил, что промышленников и энергетиков обвиняют в загрязнении атмосферы выбросами, однако значительный вклад в ухудшение экологической ситуации вносят и жители частного сектора, которые обогревают свои дома с помощью бытовых печей. Топливо в таких устройствах сгорает не полностью, из-за чего в воздух попадает большое количество золы и опасных соединений. Кроме того, из-за небольшого размера печных труб дым не рассеивается, а оседает в воздухе, загрязняя его. На количество выбросов влияет и то, что жителями частного сектора зачастую используется уголь марки Д, который дает 36% летучих веществ. Также количество опасных веществ в дыме увеличивается из-за использования в качестве топлива бытового мусора.

‒ При сжигании пакетов и разных видов пластика в воздух поступают диоксины, фенол, формальдегид и еще много других особо вредных веществ, ‒ рассказал Андрей Панов на своей официальной странице в социальной сети.

Отмечается, что снизить выбросы поможет газификация частного сектора и строительство новых многоквартирных домов с центральными источниками теплоснабжения.

Фото: Instagram / panov_kuzbass

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