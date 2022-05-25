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Чиновник предстанет перед судом в Кузбассе после хищения более 40 млн рублей

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Работник мэрии одного из городов Кемеровской области незаконно обогатился за счет нацпроекта.

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы начальник Управления городского развития в Киселевске совершил хищение бюджетных средств, используя мошеннические действия. При этом чиновник входил в преступную группу.


Злоумышленник организовывал проведение электронных аукционов, по итогам которых заключались контракты на приобретение в городскую собственность жилых помещений по завышенным ценам. При этом использовались и средства из нацпроекта, выделенные на приобретение жилья для сирот и лиц, переселяемых из аварийных зданий. Муниципальное образование понесло ущерб в более чем 40 млн рублей.

"Кроме того, за передачу сведений о планируемых закупках обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде автомобиля", ‒ сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Дело направлено в суд.

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