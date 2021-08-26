Четырнадцатилетний мальчик без вести пропал в Кемерове

Согласно описанию, 14-летний Севагин Степан Дмитриевич ростом 167 сантиметров, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. На прогулку он вышел в серой футболке, темных спортивных штанах и черных кроссовках. В настоящее время о его местонахождении ничего не известно.

Любую информацию о пропавшем мальчике можно сообщить по телефонам 8-(800)-700-54-52 или 112.