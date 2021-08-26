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Четырнадцатилетний мальчик без вести пропал в Кемерове

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Волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" Кузбасс сообщили о начале поисков 14-летнего жителя областной столицы, который не вернулся домой после прогулки.

Согласно описанию, 14-летний Севагин Степан Дмитриевич ростом 167 сантиметров, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. На прогулку он вышел в серой футболке, темных спортивных штанах и черных кроссовках. В настоящее время о его местонахождении ничего не известно.


Любую информацию о пропавшем мальчике можно сообщить по телефонам 8-(800)-700-54-52 или 112.

Фото:  

Напомним, ранее в Кемеровской области начались поиски еще одного подростка: 16-летняя девушка ушла из дома в июле и до сих пор не вернулась. Делом занялись криминалисты.

Да!
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