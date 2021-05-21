Четырехуровневый храм появится в одном из районов Кемерова

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В столице Кемеровской области возведут православный храм, где по документам будет четыре этажа.

Храм иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" планируется возвести в РУдничном районе Кемерова на проспекте Шахтеров 56 Б. Фактически объект будет двухэтажным, однако в документации будет значиться как четырехуровневый.

– Храм будет двухуровневым, а по документам – четырехэтажным, так как за отдельные этажи будут считаться балкон для хора и подсобное помещение с колокольней, – сообщил VSE42.Ru пресс-секретарь кузбасской митрополии Вячеслав Ланский.

Также появилось изображение будущего храма, по которому можно понять, как будет выглядеть здание. На текущий момент дату завершения строительства определить трудно, поскольку все работы ведутся за счет благотворительных средств.

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