Четырехлетняя новокузнечанка в одиночестве ушла из дома

Инцидент произошел в Куйбышевском районе Новокузнецка. Местная жительница была на кухне, когда ее четырехлетняя дочь самостоятельно открыла двери квартиры и вышла на улицу. Ребенок отправился в магазин, где его заметили посетители торговой точки. Взволнованные горожане обратились в полицию.

Выяснилось, что к этому моменту мать девочки также заявила о пропаже дочери. Ребенка передали новокузнечанке, после чего провели с семьей профилактическую беседу. В отношении матери был составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Материалы направлены в комиссию ПДН.