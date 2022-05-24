Четырехлетняя девочка ушла из дома одна в кузбасском городе

Инцидент произошел в Юрге. Четырехлетняя местная жительница находилась дома с мамой в то время, пока отец работал. Было утро, женщина еще не проснулась, поэтому ребенку стало скучно. Тогда девочка решила самостоятельно пойти к друзьям. Юная горожанка оделась, закрыла квартиру на ключ и отправилась в сторону дошкольного учреждения.

На проспекте Победы ребенка без сопровождения взрослых заметили силовики. Они выяснили обстоятельства, при которых девочка оказалась на улице одна, и вызвали работников ПДН, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

После этого ребенка доставили к матери. О путешествии девочки горожанка узнала лишь после того, как к ней прибыли правоохранители.