+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Четырехлетняя девочка ушла из дома одна в кузбасском городе

0
Фото:  

Юная жительница Кемеровской области покинула дом в тайне от родителей.

Инцидент произошел в Юрге. Четырехлетняя местная жительница находилась дома с мамой в то время, пока отец работал. Было утро, женщина еще не проснулась, поэтому ребенку стало скучно. Тогда девочка решила самостоятельно пойти к друзьям. Юная горожанка оделась, закрыла квартиру на ключ и отправилась в сторону дошкольного учреждения.


На проспекте Победы ребенка без сопровождения взрослых заметили силовики. Они выяснили обстоятельства, при которых девочка оказалась на улице одна, и вызвали работников ПДН, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.


После этого ребенка доставили к матери. О путешествии девочки горожанка узнала лишь после того, как к ней прибыли правоохранители.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36575

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined