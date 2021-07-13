Четырехлетняя девочка погибла в Прокопьевске после падения с седьмого этажа

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Сегодня в Прокопьевске под окнами многоэтажного дома было обнаружено тело четырехлетней девочки. В настоящее время инцидентом занимаются следователи.

По данным СУ СК по Кемеровской области, сигнал об обнаружении тела ребенка в Прокопьевске поступил сегодня днем. Четырехлетнюю девочку нашли около многоэтажного дома с различными травмами, которые были получены при падении с большой высоты.


В ходе разбирательства выяснилось, что погибшая была в гостях у своих бабушки и дедушки. На какое-то время девочка осталась одна в комнате, где было открыто окно. Ребенок облокотился на маскитную сетку и выпал вниз вместе с ней. После падения с седьмого этажа девочка скончалась.


По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование трагического инцидента продолжается, передает пресс-служба СУ СК по Кузбассу.

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