Четырехлетняя девочка погибла в Прокопьевске после падения с седьмого этажа

По данным СУ СК по Кемеровской области, сигнал об обнаружении тела ребенка в Прокопьевске поступил сегодня днем. Четырехлетнюю девочку нашли около многоэтажного дома с различными травмами, которые были получены при падении с большой высоты.

В ходе разбирательства выяснилось, что погибшая была в гостях у своих бабушки и дедушки. На какое-то время девочка осталась одна в комнате, где было открыто окно. Ребенок облокотился на маскитную сетку и выпал вниз вместе с ней. После падения с седьмого этажа девочка скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование трагического инцидента продолжается, передает пресс-служба СУ СК по Кузбассу.