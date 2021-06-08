Четырехлетняя девочка погибла в кузбасской реке

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В реке в Новокузнецком районе обнаружили тело четырехлетней девочки. По предварительным данным, ребенок упал в воду с понтонного моста.

Поданным СУ СК по Кемеровской области, погибшая шла по понтонному мосту через реку Кондома вместе со старшей сестрой. В какой-то момент девочки перелезли через перила и сели на понтон, откуда в последствии соскользнули в воду.


Очевидцы успели спасти старшую из детей. Тело младшей девочки спасатели нашли в реке в нескольких километрах от места инцидента.


По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: СУ СК по Кемеровской области.

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