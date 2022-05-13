Четырехлетний ребенок выжил после падения из окна в Новокузнецке

Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Клименко в Новокузнецке. Четырехлетняя девочка, воспитывающаяся в многодетной семье, находилась под присмотром старшей сестры, пока мать была на даче. Ручки пластиковых окон в жилище были демонтированы, однако ребенок улучил момент, когда сестра отвлеклась, взял ручку из шкафа и смог открыть створку. После этого девочка выпала из окна третьего этажа. В этот момент на улице находился житель поселка Елань. Мужчина вовремя заметил падающего ребенка и смог поймать малышку. В результате падения юная горожанка получила лишь ссадину на руке и несколько царапин.
"В отношении матери девочки инспекторы ПДН составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Сельчанин был поощрен за спасение жизни ребенка.
Видео: YouTube / ОПЕР ТВ
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