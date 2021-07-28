Четырехлетний ребенок сбежал от родителей ради поездки на автобусе по Новокузнецку

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Маленький мальчик во время прогулки сбежал от матери, чтобы без сопровождения взрослых прокатиться на автобусе по улицам южной столицы Кузбасса

Инцидент произошел в городе Новокузнецк, где местные стражи порядка узнали о маленьком пассажире, который без сопровождения взрослых ехал в автобусе. Историю о мальчике рассказал машинист автобуса, который на конечной остановке передал несовершеннолетнего в руки полицейских.


В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области отметили, что в это же время в участок поступило сообщение от семейной пары о пропаже четырехлетнего сына. Правоохранителям удалось установить, что незадолго до исчезновения ребенка мама гуляла во дворе с двумя маленькими детьми, тогда же сын пропал из ее поля зрения.


Сначала женщина отправилась искать дошкольника самостоятельно, но, не добившись успеха, обратилась за помощью к специалистам. В результате удалось установить, что когда старшая отвернулась, то мальчик успел добраться до остановки и сесть в автобус, на котором прокатился по городу до соседнего района.


Ребенка вернули родителям, с которыми провели профилактическую беседу.

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