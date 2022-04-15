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Четырехлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Кемерове

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Фото:  

Автоавария, в которой травмировался юный пассажир, случилась на одной из улиц кузбасской столицы.

Очевидцы разместили в социальных сетях фотографию разбитого автомобиля, сделанную на улице Тухачевского в Кемерове. На снимке видно, что бампер и капот иномарки оказались смяты от удара.


Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД кузбасской столицы за комментарием. Правоохранители рассказали, что ДТП случилось утром 15 апреля в районе здания №4 по улице Тухачевского. Водитель Honda, 38-летняя женщина, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и столкнулась с машиной Datsun, которая двигалась по направлению к проспекту Ленина.


В результате ДТП пострадал четырехлетний мальчик, находившийся в Honda, сообщили сотрудники кемеровской госавтоинспекции журналисту AVOKADO. Ребенка доставили в медучреждение, где ему оказали разовую помощь.

Фото:  
Да!
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