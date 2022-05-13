Четырехлетний кузбассовец заблудился на прогулке

Ребенок был замечен близ оживленной дороги в пгт Яшкино. Мальчик гулял на стоянке торговой точки, при этом взрослых рядом с ним не было. Силовики вызвали на место сотрудников ПДН и обеспечили 4-летнему сельчанину безопасность.

По предварительным данным, ребенок без разрешения родителей открыл входную дверь частного дома и пошел гулять. Спустя какое-то время мальчик заблудился, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Юный кузбассовец был передан взволнованным родителям.