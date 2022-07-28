Четырехквартирный дом загорелся в Кузбассе из-за электроприборов

Вчера 27 июля в поселке станции Каменный Ключ загорелся четырехквартирный дом, о чем AVOKADO рассказали в ГУ МЧС по Кузбассу. Сигнал о ЧП на ул. Магистральная поступил в ведомство в 15:45. На тушение были отправлены пять человек и одна автоцистерна.

– Возгорание произошло внутри жилого дома. В результате пожара в одной из квартир в комнате обгорела стена на площадь 1 "квадрат" и мебель 4 "квадрата", – уточнила собеседница.

Ликвидировать пламя удалось в 16:25. Обошлось без пострадавших. Предварительно, пожар разгорелся из-за нарушения правил при эксплуатации электроприборов.