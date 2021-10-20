Четыре женщины скончались в Кузбассе за сутки после тяжелого течения COVID-19

За минувшие 24 часа на территории Кузбасса умерли четыре женщины. Все они страдали от сильного поражения легких на фоне COVID-19. В правительственном Telegram-канале сообщили некоторые подробности о новых жертвах коронавируса.

-У женщины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Киселевске.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Белове.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой. Она проживала в Прокопьевске, - говорится в сообщении властей.

К настоящему моменту количество умерших пациентов достигло 1 404. Всего за время пандемии в Кузбассе заразились 60 585 человек, из которых 57 874 - выздоровели. Отметим, что на протяжении последних нескольких дней в регионе ставится новый рекорд по суточному приросту случаев заражения.

На лечении остаются еще 1 307 зараженных граждан, под наблюдением врачей в стационарах и на дому находится 13 421 человек.