Четыре страны сразятся на чемпионате мира по волейболу в Кемерове

Жеребьевка Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года прошла в Москве накануне. По ее результатам выяснилось, что принимать гостей будет наряду с другими городами и кузбасская столица. Об этом рассказал у себя в соцсетях замгубернатора Андрей Панов.

– По итогам принято решение, что в Кузбассе, в городе Кемерово, состоятся игры между командами Бразилии, Японии, Кубы и Катара, – написал Панов.

Участники поборются за победу с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Сборная России в группе А встретится с представителями Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.