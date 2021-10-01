Четыре страны сразятся на чемпионате мира по волейболу в Кемерове

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Сборные разных стран приедут в Кузбасс, чтобы посоревноваться в мировом турнире по волейболу.

Жеребьевка Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года прошла в Москве накануне. По ее результатам выяснилось, что принимать гостей будет наряду с другими городами и кузбасская столица. Об этом рассказал у себя в соцсетях замгубернатора Андрей Панов.

– По итогам принято решение, что в Кузбассе, в городе Кемерово, состоятся игры между командами Бразилии, Японии, Кубы и Катара, – написал Панов.

Участники поборются за победу с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Сборная России в группе А встретится с представителями Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

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