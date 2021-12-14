Четыре многоквартирных дома в Кемерове пойдут под снос

Накануне, 13 декабря, в электронном бюллетене администрации Кемерова появились постановления, согласно которым власти забирают у горожан квартиры в четырех домах. Изъятие жилплощадей будет произведено в зданиях № 9 и 13 по улице Артельной, в доме № 38 по улице Краснознаменной и доме №19 по улице Нахимова. Всего будут изъяты 15 квартир и четыре земельных участка.

Из документов следует, что все обозначенные дома ранее были признаны аварийными. Копии постановлений будут направлены собственникам в течение десяти дней после публикации.